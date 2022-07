Nota oficial: A Secretaria Municipal de Saúde de Itararé confirmou, nesta terça-feira, dia 12, o primeiro caso de Monkeypox. O paciente está em isolamento e acompanhamento, apresentando melhoras no quadro clínico.

Sobre o Monkeypox:

O Monkeypox dificilmente causa a morte, sobretudo a cepa endêmica na África Ocidental, que tem uma taxa de letalidade de 1% a 3%, a única identificada nos mais de 600 casos em 33 países membros da OMS até 26/5. A outra cepa de monkeypox também endêmica em alguns países africanos, originária do Congo, é considerada mais perigosa com taxa de letalidade de até 10%, de acordo com a OMS.

O que fazer se tiver suspeita:

A OMS descreve quadros diferentes de sintomas para casos suspeitos, prováveis e confirmados. Passa a ser considerado um caso suspeito qualquer pessoa, de qualquer idade, que apresente erupções na pele de forma aguda e inexplicável e esteja em um país onde a varíola causada pelo monkeypox não é endêmica. Se este quadro for acompanhado de um ou mais dos demais sintomas (febre, fadiga, linfoadenopatia (inchaço dos linfonodos), dores musculares), é necessário fazer exame de reação em cadeia da polimerase (PCR) para confirmar ou descartar a doença. (Fonte: Instituto Butantan).