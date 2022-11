Itararé (SP) foi um dos destaques em uma postagem recente no perfil oficial da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo no Instagram.

Na postagem, o município aparece ao lado de Ribeirão Pires (SP), São Pedro (SP) e Ilhabela (SP), como recomendação de destino aos viajantes.

Conforme o secretário municipal de Indústria, Comércio e Turismo, Marco Antonio Pereira, o reconhecimento é resultado de muito trabalho. “Temos nos debruçado sobre essa causa, visando alavancar o nome de Itararé não só no estado, mas como em todo o país, como uma excelente opção turística. Nosso município tem muito potencial, sejam nossas belezas naturais ou a simpatia nata de nosso povo e, postagens como essa, só comprovam isso”, detalha.

Para o prefeito, Heliton do Valle, o segmento só tem a crescer. “O turismo é mais uma porta que se abre para que possamos gerar mais emprego e renda em nossa Itararé”, finaliza.

O post pode ser acessado através do link bit.ly/3EvdJIn