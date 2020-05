Itararé autoriza comércios não essenciais receberem carnês na porta até 31 de maio

A Prefeitura de Itararé publicou Decreto Municipal nº57/2020, com a seguinte redação:

Art. 1º Fica estendido, até 31 de maio de 2020, o período de funcionamento do comércio não essencial para recebimento de parcelas de crediário e de outros créditos constituídos perante os consumidores originados das relações de venda, de que trata o § 1º do Decreto nº 52, de 30 de abril de 2020.

Parágrafo único.* É vedado o atendimento presencial ao público no interior de estabelecimentos comerciais considerados não essenciais.*

Art. 2º Fica autorizado aos estabelecimentos comerciais não essenciais, durante o prazo de que trata o artigo anterior, o funcionamento através dos serviços de entrega a domicílio (delivery), “drive thru” e “take out”.

Fonte: Regional Notícias.