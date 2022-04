Na data de 29 de março de 2022, na Câmara Municipal de São Paulo, foi realizada Solenidade de outorga de condecorações a personalidades Civis, Militares e Eclesiasticas, sob a organização da Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz – ABFIP, através de seu Presidente Dr. Walter Mello de Vargas.

Itapevenses estiveram presentes representando o município e classificaram a noite como sensacional e inesquecível. Eles foram ao evento em nome da Associação Brasileira de História Militar Legião de 32. Parabéns ao Dr. Pedro Luiz Conti Mariozi, Dra. Marioli Archilenger Leite e ao SGT PM Claudinei Nicácio, que foram condecorados com a outorga da MEDALHA CINQUENTENÁRIO DAS FORÇAS DE PAZ DO BRASIL, instituida pela Resolução ABFIP-001/05.

Na mesma oportunidade, a Dra. Marioli apresentou sua obra literária “O MOÇO DA REVOLUÇÃO”, onde agraciou os organizadores da solenidade com um exemplar.