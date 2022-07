Está liberada a vacinação contra a gripe (vírus influenza) para toda a população com idade acima de 6 meses. Antes, só podiam ser vacinadas pessoas de grupos prioritários. Para se vacinar, basta procurar uma das Unidades de Saúde do município, da zona urbana e da zona rural, munido do documento de identidade, CPF e cartão de vacina.

Unidades da zona urbana: 8h às 16h.

Unidades da zona rural: 8h às 15h.