Itapevenses conquistam medalhas na 3ª Etapa da Copa São Rafael de Motocross

No último final de semana, dias 21 e 22 de agosto, pilotos representando a AMSP/Itapeva estiveram presentes na 3ª etapa da Copa São Rafael de Motocross realizada em Santa Bárbara do Oeste onde recebeu pilotos do estado de São Paulo, Minas e Bahia.

Com 7 anos Thomaz Aquino numeral 27 correu na categoria 50 cc (cilindradas) onde conseguiu a 5ª colocação, seu irmão João Aquino (11 anos) numeral 25 disputando na categoria 65 cc (cilindradas) subiu na 2ª colocação do pódio, Luiz Afonso de 10 anos numeral 21 também correndo na categoria 65cc (cilindrada) conseguiu a 5ª colocação.

Vale destacar que na próxima semana Gabriel Piedade 226 se junta ao Thomaz, João e Luiz na 1ª e 2ª etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross que será realizado em Faxinal (PR) nos dias 27 a 29 de agosto.

A Associação do Sudoeste Paulista de Motocross parabeniza a todos os pilotinhos, pais e patrocinadores pela participação; todo suporte que é imprescindível em um esporte não tão valorizado e que leva milhares de aficionados e curiosos em todos os eventos que são realizados.