No último final de semana, atletas de Jiu-jitsu itapevense participaram de uma competição em São Paulo e conquistaram sete medalhas.

O Campeonato São Paulo International Open de Jiu-jitsu IBJJF Championship é uma competição oficial da Confederação Brasileira Internacional de Jiu-jítsu (IBJJF) que reuniu competidores nacionais e também de outros países. Ao todo foram 7 (sete) medalhas, sendo, 3 (três) ouro, 3 (três) prata e 1 (um) bronze.

A coordenação de competição da Escola de Artes Marciais Team Goulart, da qual os atletas fazem parte salienta que o torneio é a oportunidade ideal para os atletas se colocarem à prova. “Este é um evento da Confederação Brasileira de Jiu-jitsu, ou seja, uma competição oficial. Os atletas medalhistas desse campeonato ganharam pontos e subiram de posição no ranking nacional e internacional. Além disso, é uma boa forma de se testar e preparar para campeonatos maiores como o Brasileiro e Sul-americano”.

Participaram da competição o faixa marrom Julio César; a faixa roxa Carla Alessandra e o faixa azul Leandro Michel. “Nossos alunos competidores geralmente treinam de segunda a sábado. Fazem preparação física (musculação) e procuram se alimentar de forma saudável. Temos aulas específicas para os atletas com situações reais que possam acontecer em campeonatos”, disse Goulart.

Resultados:

Julio César conquistou uma medalha de prata, na modalidade com kimono (peso) e uma medalha de ouro na modalidade NO GI sem kimono (peso).

Carla Alessandra conquistou duas medalha de ouro na modalidade com kimono (peso e absoluto) e duas medalhas de prata na modalidade NO GI sem kimono (peso e absoluto).

Leandro Michel conquistou uma medalha de bronze na modalidade com kimono (peso).