Está no sangue! O Itapevense Kleber Dias de Oliveira, de 22 anos, iniciou sua carreira como Salva-Vidas de Rodeio quando tinha 17 anos e hoje se destaca na profissão!

Ele é filho do campeão de montaria em touros, Anderson Dias, que já representou Itapeva por todo o país. “Minha paixão pelo rodeio começou desde muito cedo, eu tentei ser peão igual ao meu pai, mas depois segui para a carreira do meu tio Emerson Dias, um dos melhores Salva-Vidas do Brasil”, contou.

Parabéns, Kleber! Um orgulho para a nossa cidade!