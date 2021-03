Itapevense realiza pesquisa com o Zoológico de São Paulo para o seu mestrado

O Itapevense Thayllon Orzechowsky Gomes, biólogo e mestrando pela Ufscar, está realizando uma pesquisa em uma das etapas de mestrado em parceria com o Zoológico de São Paulo, cujo objetivo é identificar a eficiência de mídias digitais como ferramenta de educação ambiental para a conservação da fauna. No entanto, para que essa etapa seja realizada, ele precisa da ajuda de vocês como voluntários (as). Para participar, basta acessar o link abaixo, ler o termo de consentimento e responder um questionário (menos de 3 minutos). Sua participação é extremamente importante e irá contribuir para o entendimento da temática pesquisada.

Link para o questionário: https://forms.gle/mdYnEBJBkyMChHiP6

Se for possível, compartilhe essa publicação.