Itapevense participa de experimento científico que visa fornecer leite especial para quem tem alergia

O itapevense Luís Sérgio Camargo, pesquisador da EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária é um dos cientistas que está participando de um experimento que criou uma bezerra que é capaz de produzir leite especial para quem tem alergia a uma das proteínas do leite.

A bezerra é o primeiro animal embrião reproduzido in vitro submetido em edição genética no Brasil. A bezerra está com 10 meses e é um exemplo de grande revolução genética em bovinos que traz como uma das possibilidades o aumento do teor de gordura polisaturada (boa para a saúde humana).

Em entrevista ao MG Rural da TV Imigração, afiliada da Globo, Luís Sérgio contou diretamente da Fazenda experimental da EMBRAPA de gado de leite em Juíz de Fora que a ideia ao criar a bezerra foi tentar eliminar do embrião o gene responsável pela produção de uma das proteínas do leite que pode causar alergias a pessoas sensíveis a essa proteína.

Segundo os pesquisadores o animal será inseminado quando estiver na idade para dar cria e assim que parir o leite produzido será avaliado. Caso tenham sucesso o experimento, Luís conta que a pessoa poderá tomar o leite sem se preocupar com a proteína causadora da alergia.