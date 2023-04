O jovem Mateus Carvalho participou neste mês de março de um evento nacional de boxe, que aconteceu na cidade de Mauá (SP). Ele e o atleta Júlio, ambos da equipe Dutra, representaram muito bem Itapeva e seus patrocinadores, pois conseguiram trazer o cinturão do evento para a nossa cidade. “É uma motivação para nós”, disse Mateus.

A equipe tem um projeto social no bairro Morada do Sol, na Praça do Idoso, onde a população de qualquer idade pode treinar de forma gratuita. Porém, há poucos materiais para os treinos e a dificuldade quando chove por não ter um lugar coberto. Caso alguém queira e possa contribuir para essa iniciativa social, pode entrar em contato pelo telefone (15) 99677-1711.

Parabéns!!!