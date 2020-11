Itapevense participa da missão 'Operação Antártica'

O Sargento da Marinha Fábio Mendes dos Santos, nascido e criado em Itapeva, filho de Rubens Mendes dos Santos (Funcionário aposentado da antiga FEPASA) e Diva de Melo Santos, está participando da 39ª Operação ANTÁRTICA (OPERANTAR XXXIX), no período de 28 de outubro de 2020 a 5 de abril de 2021. A comissão se reveste de singular importância, ao garantir a continuidade do Programa Antártico Brasileiro, coordenado pela SECIRM, mesmo nesse cenário desafiador imposto pela pandemia da COVID-19.

A missão consiste, prioritariamente, no apoio logístico à Estação Antártica Comandante Ferraz, nos trabalhos de reparo e manutenção a serem desenvolvidos nos refúgios antárticos e no recolhimento de material remanescente de acampamentos realizados em operações anteriores. Nos períodos em que não estiverem diretamente envolvidos nas atividades supracitadas, os Navios realizarão levantamentos hidrográficos em proveito dos Planos de Trabalho de Hidrografia e Cartografia da DHN. A Comissão marcará, ainda, o batismo das novas aeronaves UH-17, do 1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral, recentemente adquiridas pela Marinha do Brasil.

Iniciando a comissão, o NPo “Almirante Maximiano” desatracou do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro na manhã do dia 28 de outubro, após uma série de medidas sanitárias especiais, tais como a realização de testes de detecção da COVID-19, o cumprimento de quarentena e o reforço nas medidas de limpeza e higiene a bordo, entre outras, de modo a garantir segurança à tripulação.

HISTÓRIA

Fábio ingressou na Marinha do Brasil em 2001, através da Escola de Aprendizes de Marinheiros do Ceará (EAMCE).

Desde 2006 é mecânico de manutenção aeronáutica, formado pelo Centro de Instrução e Adestramento Aeronaval (CIAAN), situado em São Pedro da Aldeia – RJ.

Especializado em estrutura e hidráulica de aviação, serve atualmente no 1° Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral da Aviação da Marinha do Brasil.