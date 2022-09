Depois de gravar o filme Draft para a Netflix e participar da gravação do clipe de Claudia Leitte, o ator Itapevense Leonardo Macedo fará uma participação na nova série da Disney+, protagonizada por ninguém menos que a estrela Xuxa Meneghel.

A produção é uma ficção com fantasia e luta em defesa da natureza ambientada na Amazônia, e que conta com outros grandes nomes no elenco.

Saiba sobre a série:

A série Tarã traz uma aventura fantasiosa sobre a lenda de um povo que vive na Floresta Amazônica, retratando sua história, profecia e o legado de cuidado com a natureza.

Na história, o planeta Terra está passando por sérios desafios ambientais e somente Gaia (vivida pela atriz indígena Ywyzar Guajajara) – ao lado de sua mãe, Ylla (vivida por Xuxa) e seus amigos –, pode salvar a humanidade da extinção.

Gaia terá que, no momento certo, levar um amuleto a um local sagrado na Amazônia, onde na antiguidade se formou um portal mágico. Atualmente, o lugar é guardado pelo povo das 9 Luas, uma comunidade tradicional da qual Gaia é descendente por parte de pai.

Para atingir seu objetivo, Gaia precisa entender melhor a própria história com ajuda da mãe Ylla, sua avó Kirina – a líder deste povo – e de outras guerreiras locais, para então, se preparar e enfrentar um ambicioso fazendeiro que lucra às custas da natureza.

Já Ylla/Xuxa, além de ajudar a filha em sua jornada, é uma farmacêutica bem-sucedida do Rio de Janeiro, que ao embarcar nesta viagem com Gaia, descobrirá vivências e revelações antigas que darão um novo sentido à sua vida.