Um acidente ocorrido na tarde de quarta-feira (28), na BR-262 entre os municípios de Miranda e Corumbá no Mato Grosso do Sul acabou ceifando a vida do itapevense Vanderlei Rodrigues.

De acordo com informações de site de notícias da região onde o acidente foi registrado, o caminhão que Vanderlei dirigia colidiu frontalmente com um veículo e com isso acabou saindo fora da pista e pegando fogo com o caminhoneiro preso nas ferragens.



Além de Vanderlei, uma mulher de identificada como Liz Saletti Kusisin, de 29 anos, também faleceu no acidente. Já um homem e uma adolescente que estavam no carro foram socorridos com vida a hospitais da região.

Devido a gravidade do acidente e a dificuldade em retirar o corpo de Vanderlei do caminhão, o Corpo de Bombeiros contou com a ajuda do Exército. Foram mais de 18h para que o trabalho de remoção fosse realizado.

As causas do acidente ainda são desconhecidas, porém a mãe da adolescente envolvida no acidente enviou uma mensagem a família de Vanderlei dizendo que o caminhoneiro agiu como herói, pois poderia deixar que a colisão atingisse completamente o carro e assim se salvar, porém tentou evitar a batida, o que acabou salvando a vida do pai de sua filha e da adolescente de 15 anos.