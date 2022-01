A itapevense Samara Gomes Martin Dias, 28 anos, é pedagoga, com especialização em neuropsicopedagogia e atualmente cursa Letras. Ela sempre gostou muito de ler, então a escrita também se tornou algo natural. “Comecei bem pequena escrevendo diários, mais tarde vieram as poesias e textos maiores e mais reflexivos. Adoro organizar as ideias colocando tudo no papel, é a minha forma de me autoconhecer e de tentar compreender o mundo”, contou.

Recentemente, Samara teve o seu primeiro livro publicado, um romance um tanto quanto dramático que promete te prender na leitura do início ao fim.

“Comecei a escrever Por um fio sem muita pretensão, tanto que de início não havia nem uma estruturação de capítulos, ainda na adolescência. Mais tarde decidi lançar numa plataforma de leitura digital gratuita, para guardar mesmo a história, e aí fui reescrevendo, organizando e reestruturando”, disse. Ela contou à nossa equipe de reportagem que leitores foram aparecendo, e aí surgiu a oportunidade de publicar o e-book e em seguida a versão no formato físico.

O que ela jamais imaginou é que conseguiria publicá-lo. “A escrita é algo que eu gostaria de viver intensamente, mas sabemos o quão difícil é viver disso, num país onde a literatura sofre tanta desvalorização e falta de incentivo. Então a sensação de tê-lo em mãos e ver essa história alcançando tantas pessoas foi indescritível, uma conquista pequena, mas muito significativa”, acrescentou.



Por um fio é o primeiro volume de uma duologia. É uma história que aborda a importância da inteligência emocional nas relações amorosas, um romance com muitos toques de drama, cheio dos nuances da vida real e que nos faz refletir: até onde devemos ir por amor?

A sua continuação já está em fase de revisão, o título é (spoiler): Não vá embora. Além dessas duas obras, Samara está com outro livro a caminho, ainda em fase de escrita, e que será mais voltado para o romance de época.

Sinopse do livro Por um Fio: Andrew sempre curtiu a vida e não entendia as pessoas que se apaixonavam, nem queria isso para si. Sempre acabava quebrando alguns corações, mesmo que sem querer.

Depois de anos estudando e vivendo no mundo música em uma das maiores cidades do Brasil, ele retorna para sua terra natal. Ao encontrar Briana, seu mundo vira de cabeça para baixo, e o que deveria ser apenas um momento de descanso, acaba se tornando uma das experiências mais doidas da vida de ambos.

Como adquirir:

Ele está disponível para venda na Amazon na versão digital e o livro físico através do contato na página @de.scritora.

