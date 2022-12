A atriz Itapevense Alice Sayuri Lima gravou, recentemente, o longa metragem Uma Fada Veio Me Visitar, dirigido por Vivi Jundi e adaptado do livro homônimo de Thalita Rebouças, que tem previsão de estreia para Julho/2023.

“São duas realizações muito grande, uma delas é a de conseguir entrar para esse elenco após várias etapas de testes, e outra sem dúvida nenhuma é o fato de ser adaptação do livro de Thalita Rebouças, eu sou muito fã dela, apaixonada em todos os livros, a possibilidade de conhecer Thalita e estar em uma obra dela para mim é surreal, e junto de todas essas emoções ainda conhecer e estar em cena junto da Xuxa Meneghel é tudo muito gratificante”, contou Alice.

A Itapevense irá interpretar a personagem Carol, uma skatista. No longa tem a rainha dos baixinhos, Xuxa, que viverá a fada Tatu, que visita Luna, vivida por Antonia Périssé. Cada vez que aparece em cena, Tatu (Xuxa) se caracteriza de uma personagem entre eles She-Ra, Madonna, Angelica e Cindy Lauper.

O elenco ainda conta com Zezeh Barbosa, Dani Calabresa, Livia Inhudes, Anna Lima, Robson Caetano, Camila Loures, Denise Del Vecchio, Antonia Perisse, Vitória Valentin, Lucas Burgatti, Henry Fiuka, Henrique Camargo, entre outros grandes talentos.

“Sou muita grata primeiramente a Deus, que vem me ajudando a realizar muitos sonhos, grata sem dúvida nenhuma a toda minha família, sem eles nada disso seria possível, grata ao Andrei, a Carmen e todos os meus professores da Escola Luiz Gonzaga, a Wizard que já me apoia há alguns anos, a agência DMCTV, Flavio Guedes Diretor, e Ranato Verdi, produtor de elenco. Gratidão a todos”, finalizou.