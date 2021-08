Itapevense estreia hoje (14) no Campeonato Paulista de futsal

Itapevense estreia hoje (14) no Campeonato Paulista de futsal

Com apenas 12 anos, o jogador Cauã ou “Itapeva”, como é chamado pelos professores e colegas de equipe, estreia hoje, dia 14, no Campeonato Paulista, série A1, categoria sub 14, representando a grande equipe Magnus Futsal.