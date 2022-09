Neste final de semana, o comerciante Cássio Cenali viralizou nas redes sociais após um vídeo seu em um bairro carente de Itapeva (SP) causar revolta devido ao conteúdo das imagens.

No vídeo, Cássio está entregando marmitex para uma moradora do bairro Santa Maria e pergunta em quem ela votará nas eleições deste ano. Quando a mulher responde que votará em Lula, o comerciante diz que não irá mais entregar as marmitas e que ela deverá pedir ao Lula. Ela ainda perguntou se ele estava falando a verdade, e ele disse: “Verdade, sério. ‘Tá’ bom, gente? Aqui não vem mais marmita, ela vai pedir pro Lula, ‘tá’ bom?”

A gravação foi feita com seu próprio aparelho celular na quarta-feira, dia 31 de agosto, mas viralizou nessa sexta, dia 9.

Nossa equipe de reportagem conseguiu contato com Cássio, que gravou um depoimento sobre o caso. Segundo ele, a entrega de 60 marmitas acontece toda quarta-feira há mais de dois anos e que não tem conotação política. Ainda de acordo com o comerciante, ele não é agricultor e está recebendo muitas ameaças, inclusive contra a sua família.

Em entrevista ao portal G1, a família da mulher que aparece no vídeo disse que a faxineira costumava receber marmitas de Cássio todas as quartas-feiras. “Ela ficava com três e ajudava mais duas famílias. Ele sempre tirava foto para mostrar que estava entregando as doações, só que dessa vez ele veio com a câmera gravando e ela até assustou”, afirma a sobrinha dela, que também falou: “Ela achou que era brincadeira, mas não era, porque na outra semana ele não levou mais marmita. Ela até ficou esperando na outra quarta-feira para ver se vinha, mas não veio”.

Segundo o comerciante, as marmitas não foram entregues no dia 7 de setembro, pois os amigos que o ajudam estavam viajando, devido ao feriado da Independência do Brasil.

Assista:

Clique e assista o depoimento.

Link do vídeo que viralizou: https://twitter.com/j_livres/status/1568692884966354950?s=46&t=Up8WnqXsjphY-zoOiC6A0w