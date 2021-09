Itapevense é selecionado para compor equipe de vôlei do Sesi/Sorocaba

O jovem Itapevense Paulo Eliseu estreia sua contratação na próxima terça-feira, dia 14, no time de voleibol masculino adulto do SESI/SOROCABA.

Paulo se inscreveu e participou da seletiva ocorrida no último dia 28 de agosto, na qual participaram 92 jovens. Ele foi selecionado e ficou entre os 25. Com isso, houve vários dias testes em treinos realizados no SESI/SOROCABA ao comando do conhecido Clóvis.

Após passado por esses testes, Paulo foi finalmente aprovado e vai fazer parte do time de voleibol de Sorocaba, ficando entre os 15 jogadores oficiais que irão compor a equipe.

Durante quatro anos, Paulo foi treinado pelo professor Luciano Xuxu, que realiza o trabalho esportivo com jovens do município, com treinos de vôlei, há décadas.

Entre os garotos de Itapeva que participaram da seletiva, Paulo Eliseu foi o único que passou e será contratado pelo clube. Parabéns!