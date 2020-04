Itapevense cria site que permite saber números do Covid-19 em tempo real

O itapevense Edgar Endo Junior criou há alguns dias um site onde qualquer pessoa pode ter acesso aos dados atualizados do covid-19 em qualquer cidade do Brasil, a ferramenta tem a parceria do Brasil.IO (grupo que visa disseminar dados de interesse público).

O site vem sendo bastante elogiado e acessado constantemente por diversos tipos de públicos, entre elas autoridades políticas e de saúde. Edgar que está nos Estados Unidos se graduando falou sobre como surgiu a ideia de fazer o site e como ele funciona. Confira:

IN- Como você teve a idéia de criar essa ferramenta?

Edgar- A idéia surgiu porque no começo os dados estavam dispersos, apenas alguns sites de jornais continham as informações atualizadas, o problema que não era por município, só estaduais e como o Brasil é um país continental, não dá para ter dados somente dos estados.

IN- Diante disso qual foi sua idéia?

Edgar- há alguns dias eu tinha acabado de terminar um mestrado de um curso de web (MWA- Modern Web Applications), e entreguei um projeto que utilizava mapas como requisito. Após o outbreak do Coronavírus eu pensei em utilizar esse conhecimento é me voluntariei a pegar os dados de cada município, a princípio só do Estado de São Paulo, porém os dados da secretaria as vezes não incluía os munícipios.

IN- E como conseguiu resolver essa situação?

Edgar- Já estava desistindo da ideia quando vi que o pessoal da Brasil.IO que estava com a mesma ideia, que a minha, porém apenas coletavam os dados por dia e por município, sem mapa disponível e de fácil acesso. Foi então que usei o meu projeto e juntei com a do Brasil.IO e assim um completou o outro.

IN- E como o site funciona?

Edgar- Ele mostra os dados por dia e por município de todo o Brasil, mesmo por smartphone você consegue acessa-lo e o responsável pela coleta dos dados é o Álvaro Justem da Brasil.IO.

IN- E como você vê a situação do covid-19 aí onde está?

Edgar- Aqui em Fairfield, Iowa, está tudo isolado, não podemos sair do condado, mas se alguém precisar voltar vai ter que entrar em quarentena de 14 dias.

Todo mundo é obrigado a ficar dois metros de distância um do outro quando estamos no refeitório

Também somos obrigados a lavar a mão e passar álcool gel antes de entrar para comer.

As aulas são todas remotas agora no dormitório.

E qualquer sinal de febre ou sintoma do Covid-19, é para ser comunicado ao pessoal da faculdade para que eles possam tomar as devidas providências.

O site

Você pode conferir os números da sua cidade em tempo real pelo site feito por Edgar no endereço: https://endoedgar.github.io/covid19-monitorbr/