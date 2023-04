A itapevense Aninha Viola, de 13 anos, lançou hoje, dia 11, a sua música Tum Tum Tum, sertaneja com um estilo mais jovem e romântico. A garota, apaixonada pela música, iniciou em 2017 no Projeto Guri de Itapeva e desde então tem se empenhado muito nos estudos de viola caipira, violão e também no canto.

Era seu sonho gravar uma música e, hoje, se tornou realidade! “Meu coração está transbordando de alegria e gratidão por esse momento que eu tanto sonhei”, disse.

A música surgiu através de contato com o grupo de compositores da Z5 Composições e já está disponível em todas as plataformas digitais.

Parabéns, Aninha! Sucesso, garota!!!

Ouça a música no link: