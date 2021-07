Itapevense alcança 1 milhão de seguidores no TikTok e 100 milhões de visualizações com vídeos de reflexões

Pedro Arcafra, 22 anos, é nascido em Holambra, próximo a Paranapanema, mudou-se ainda bebê para Itatiba e com 9 anos veio para Itapeva com sua família. Desde pequeno, Pedro demonstrou talento e interesse pela escrita. “Com uns sete anos eu já escrevia letras de músicas, poemas. Inclusive, com oito anos eu venci um concurso em Itatiba e tive meu primeiro poema publicado em um livro, que eu guardo até hoje. Eu sempre gostei muito disso tudo, eu canto desde criança também, comecei cantando na igreja”, contou.

Aos 13 anos, Pedro criou seu primeiro canal no Youtube, porém, este não tem a ver com o conteúdo que publica atualmente. Segundo ele, outros canais já foram criados, com publicações que faziam sentido com a época. “Eu via que algo estava na moda e tentava fazer também, mas obviamente não deu certo e eu não sai do lugar, até porque eu era uma criança e não tinha conhecimento sobre isso. Mas foi o pontapé inicial para o meu contato com as redes sociais e a produção de conteúdo”, disse.

Interessado pela área da comunicação, Pedro trabalhou por um tempo em uma rádio local e no final de 2016 começou a divulgar vídeos em sua página no Facebook. “Até então o Facebook era o que estava em alta, então eu criei uma página e comecei a publicar meus textos, coisa que eu ainda não tinha feito. Eu escrevia, compunha, ganhava concursos de poemas, mas nunca tinha publicado. A galera começou a gostar, a página a crescer e viralizar, atingindo cerca de 40 mil pessoas em pouco tempo. Aí eu pensei, por que não gravar vídeos?”.

A partir daí, Pedro decidiu unir suas paixões: a escrita e a comunicação. “Em 2017 eu postei o primeiro vídeo de reflexão ainda no Facebook, usando como base as frases que eu escrevia, então a página cresceu mais ainda. Em 2018 eu resolvi aderir ao Youtube, pois tinha um amigo com um canal grande lá e achei que deveria tentar também. Eu fazia vídeos cantando traduções de músicas internacionais e o canal começou a crescer, hoje tenho quase 70 mil inscritos e quase 5 milhões de acessos. Com a boa repercussão no Youtube eu percebi que talvez pudesse viver disso”, explicou.

Pedro se deu conta de que o seu dom e talento para a comunicação poderiam ser usados como sua profissão nas redes sociais, na época em que terminou o Ensino Médio. “Todos os meus amigos foram para a faculdade e eu não quis, disse que iria investir nesta área. Comecei a crescer no Youtube, mas de repente desanimei, fiquei cerca de um ano parado. Eu estava fazendo algo que não era exatamente o que eu queria, sempre fui apaixonado por música, mas eu sentia que faltava algo. 2020 eu praticamente não publiquei nada no Youtube, somente em março de 2021 comecei a postar meus vídeos de reflexão”.

Pedro criou então um perfil no aplicativo TikTok por incentivo de um amigo. No início, ele conta que duvidou dos resultados que poderia ter, achou que ‘não daria em nada’. “Eu estava parado e precisava fazer algo, por isso decidi ceder e tentar mesmo. Postei um vídeo de reflexão no dia 13 de março de 2021 a noite e no dia seguinte quando acordei estava com 100 mil visualizações. Foi o meu primeiro que viralizou e de lá para cá tudo tomou uma proporção que não tinha acontecido nos últimos anos”, relembrou.

Desde 2013 na internet, o itapevense percebeu que sua trajetória não foi em vão, já que em apenas 3 meses no TikTok conquistou 1 milhão de seguidores e 100 milhões de visualizações. “Eu realmente não esperava essa reviravolta na minha vida em 2021, foram muitos anos tentando até, de fato, acertar a dosagem”, comemorou.

Como tudo ainda é recente, a explosão de curtidas e seguidores aconteceu de forma espontânea e extremamente rápida, João não tem uma equipe que te auxilie nas gravações ou edições, é ele mesmo quem produz os conteúdos e divulga em suas redes sociais. “Quando atingi 1 milhão de seguidores, achei que eu sentiria uma felicidade enorme, um sentimento de realização indescritível, mas não foi isso que aconteceu. Acho que estou há tanto tempo tentando, que eu senti como uma conquista muito grande, fruto de muito trabalho, dedicação, noites mal dormidas. Nada na vida é fácil, mas com esforço e perseverança conseguimos conquistar tudo o que desejamos. Eu sempre digo para a galera que me segue: você tem que ter um propósito, não só um sonho; o sonho é a sua motivação, mas o propósito vai fazer com que você compreenda e aceite o processo para conseguir conquistar aquele sonho”, finalizou.