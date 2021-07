Itapeva vacinou 3.470 munícipes a partir de 38 anos nos últimos dois dias

Entre os dias 6 e 7 de julho, Itapeva vacinou 3.470 munícipes com idade a partir de 38 anos com vacinas contra a Covid-19.

As doses foram aplicadas em todas as Unidades Básicas de Saúde das zonas urbana e rural.

Ressalta-se que essa quantidade de doses não é o total necessário para imunizar a população desta faixa etária. Neste momento, o município aguarda uma nova remessa de doses do Estado para dar sequência à vacinação.