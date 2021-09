Itapeva vacinará munícipes de 18 anos ou mais que ainda não tomaram a 1ª dose contra a Covid-19

Neste sábado, dia 25 de setembro, a Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Saúde vacinará munícipes com 18 anos ou mais que ainda não tomaram a 1ª dose de vacina contra a Covid-19.

A imunização acontecerá SOMENTE nas unidades do Jardim Maringá e Vila Aparecida, das 15h às 18h.

O município recebeu uma grade parcial do total solicitado por ofício ao Estado. Sendo assim, a vacinação ocorrerá no horário previsto ou enquanto durar o estoque recebido.

Para ser vacinado, o munícipe deve comparecer munido de um comprovante de endereço e documento com foto constando CPF.

Importante: Qualquer reação adversa após receber a vacina, procure a sua Unidade de Saúde para notificação do caso e avaliação médica se necessária.