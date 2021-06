Itapeva vacinará munícipes a partir de 46 anos nesta quarta-feira, dia 23

Na quarta-feira, dia 23 de junho, Itapeva dará continuidade na aplicação da 1ª dose de vacinação contra a Covid-19 direcionada aos munícipes de 46 anos ou mais, sem comorbidades pré-estabelecidas, além dos demais grupos já contemplados. A imunização acontecerá em TODAS as Unidades Básicas de Saúde do município, das zonas urbana e rural, das 10h às 15h.

É necessário comparecer com um documento com foto constando CPF e comprovante de endereço. Não precisa de agendamento prévio. Lembrando que o pré-cadastro não é obrigatório, mas reduz o tempo de espera na hora da vacinação. Basta acessar o site vacinaja.sp.gov.br

Nesta etapa não haverá drive thru. Para os munícipes impossibilitados de locomoção, o familiar responsável deverá contatar a Unidade de Saúde do seu bairro, ou àquela de referência em que o mesmo é atendido, para cadastramento da vacinação domiciliar. Este cadastro é necessário para que a equipe de profissionais possa se programar e realizar a logística para o deslocamento das doses, uma vez que as vacinas em ações extra muro devem ser mantidas à temperatura recomendada para a sua eficácia.

É importante ressaltar que além dos munícipes 46+, também podem comparecer para receber o imunizante os grupos já contemplados: Com comorbidades (18 anos ou mais); Quilombolas; Gestantes e puérperas (18 anos ou mais); Deficiência Permanente com BPC; Pessoas com deficiência (PCD) sem BPC.