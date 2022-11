COMUNICADO – O Governo do Estado de São Paulo publicou no Diário Oficial, na manhã da última sexta-feira (25), decreto que retoma o uso obrigatório de máscaras no transporte público. O novo documento reestabelece dois decretos antigos publicados em 2021 e visa o enfrentamento das novas ondas de covid-19. Em Itapeva, o uso de máscara no Terminal Urbano e no transporte público será exigido a partir desta quarta-feira (30).

De acordo com o texto, fica obrigatório o uso de máscaras de proteção facial em locais destinados à prestação de serviços de saúde e meios de transporte coletivo, além dos locais de acesso como embarque e desembarque.

ORIENTAÇÕES E VACINAÇÃO

O Ministério da Saúde alerta, desde o início deste mês (novembro) para a circulação de novas linhagens da variante Ômicron no país e a recomendação é que a população retome os cuidados preventivos na rotina como o uso de máscara (primordial em ambientes fechados), uso de álcool gel e evitar aglomerações.

A orientação geral, também, é que a população complete o esquema vacinal com as doses de reforço. Procure a sua Unidade de Saúde de referência.