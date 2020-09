Itapeva terá seis candidatos a prefeito em 2020

Henrique Prestes (PT), Drª Gisele (Podemos), Jé (PP), Marmo (PSD), Oziel (PTB) e Dr. Mário (DEM), são os nomes que estão concorrendo ao Poder Executivo.

Foi dada a largada oficialmente para a corrida eleitoral em Itapeva, com as convenções partidárias realizadas na quarta-feira (16), a população do município já conhece os seis postulantes a prefeito.

O primeiro candidato a ser divulgado foi o do Partido dos Trabalhadores (PT), onde foi determinado que o jovem Henrique Prestes de 23 anos seria o candidato do partido que ainda escolheu como vice outro jovem, João Lúcio Neto. O partido optou por não realizar coligações para a eleição.

O Podemos foi outro a vir com chapa pura e é o único a ter duas mulheres na majoritária, Drª Gisele Pavan, delegada da Polícia Civil foi a escolhida para concorrer como prefeita e tem como sua vice a empresária, Terezinha da Paulina.

Seguindo na mesma linha, o Partido Progressista (PP), também vem com candidatos do mesmo partido, sendo que o vereador Jeferson Modesto (Jé), foi o escolhido para concorrer a prefeito e tem como vice a cirurgiã dentista Drª Fabrícia Haidar.

O Partido Social Democrático (PSD), confirmou o ex-vereador Marmo Fogaça como seu candidato ao cargo do Poder Executivo, já seu vice será o empresário Samir Hernani do Cidadania.

O Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), em sua convenção indicou o presidente da Câmara de Itapeva, Oziel Pires e a vice escolhida para a chapa foi a vereadora Wiliana Souza do Partido Liberal (PL).

Outro que teve sua candidatura confirmada foi o prefeito em exercício, Dr. Mário Tassinari do Democrátas (DEM) e tem com vice, a advogada Drª Elza Galvão do Partido Democrático Trabalhista (PDT).

Desta maneira se formou o quadro de candidatos, sendo que chama a atenção é a quantidade de mulheres na majoritária e a aposta de alguns nomes até então desconhecidos do cenário político de Itapeva.

O que se vê pelas redes sociais é que os candidatos terão que ser convincente em suas propostas uma vez que os eleitores parecem estar mais atento aos candidatos e suas trajetórias, Henrique do PT terá que driblar a desconfiança por conta do partido, mesmo negando o desgaste do mesmo perante a opinião pública devido as denúncias de corrupção, já Drª Gisele deve ter como principal obstáculo a questão da inexperiência política para assumir já de cara o cargo maior do município, enquanto isso o que parece ser a pedra no sapato para Jé está relacionada a supostas irregularidades cometidas na época em que foi secretário municipal. O candidato Marmo terá que superar o eleitorado que diz não se lembrar e questiona a falta de projetos em prol da população enquanto vereador, já Oziel por sua vez traz consigo o desgaste provocado pelo apoio irrestrito ao ex-prefeito Luiz Cavani que fez a população se voltar contra parte dos vereadores e por fim Dr. Mário que nomeou para um cargo na prefeitura, um aliado envolvido em questões de fake news e mesmo com a situação parando na Justiça o manteve no cargo, sendo questionado sua postura frente aos aliados que cometerem algum erro.

Por outro lado, os candidatos do PT embora desconhecidos de muitos, trazem consigo a renovação tão pedida e entusiasmo de um ideal. Drª Gisele vem com a força da onda do momento de se eleger candidatos voltados ao meio judiciário e dos serviços prestados na Delegacia da Mulher por longos anos.

Jé tem como trunfo o contato com nomes fortes da política no estado e em Brasília, o que o possibilita conquistas de diversas verbas. Marmo por sua vez tem a experiência de anos na política e com o conhecimento de leis necessárias para uma boa gestão.

Oziel tem como carta na manga a gestão frente a presidência da Câmara que devolveu aos cofres públicos uma boa quantia de dinheiro. Enquanto Dr. Mário vem forte com as obras que retomou e começou no pouco tempo frente à prefeitura de Itapeva.