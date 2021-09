Itapeva terá programação especial para comemorar o Setembro Verde

O mês de setembro é marcado por uma data especial, e neste caso não é nem o Dia da Independência do Brasil e nem do aniversário de Itapeva, mas sim do Dia Nacional da Luta da Pessoa Com Deficiência.

A data de comemoração e conscientização é dia 21, mas em Itapeva, o mês inteiro será destinado a essa luta.

Nesta quarta-feira (01), uma carreata marca a abertura dos eventos destinado a conscientização sobre o tema. Confira os demais eventos programados:

03 e 04 – Conscientização sobre vagas – CMDPD

07- Live Inclusão/Exclusão

09- Vídeoconferência formação- SME

10- Dia da Língua de Sinais – CEAPEM

16- Bate papo informativo – CEAPEN

18- Nossa atuação – APAE Itapeva

21- Live com CMDPD – Com Dra. Cintia Fadini

22- Pauta formativa/ Vídeoconferência- SME

23- Live YouTube CEAPEM/SME

26- Campanha Dia Nacional do Surdo

27, 28 e 29- Cartilha informativa

30- Conexão Inclusiva / Encerramento