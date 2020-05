Itapeva tem protesto inusitado contra governador João Dória

Na manhã desta quarta-feira (13), quem passou pelo Centro de Itapeva presenciou uma cena inusitada, uma faixa de apoio ao presidente Jair Bolsonaro e contra o governador do Estado de São Paulo, João Dória.

Uma faixa de protesto é normal, porém a mesma estava atrelada a uma imensa piscina, o que chamou a atenção da população.

Como a piscina estava sendo rebocada de forma temerária a Polícia Militar precisou intervir para preservar a segurança da população.

Como muitos não sabiam o motivo que levou a PM intervir no protesto inusitado, houve alguns boatos que estaria proibido manifestação contra Dória. Diante deste boato nossa equipe de reportagem entrou em contato com a Polícia Militar que informou a real situação do caso.

De acordo com a PM o que ocorreu foi que não havia condições de trânsito com o objeto rebocado (piscina) pela área central, devido ao tamanho, e que não houve qualquer censura a manifestação em si, porém, salienta-se que para movimentos do gênero, deve haver prévia notificação dos Órgãos competentes para o devido planejamento logístico e estratégico das medidas necessárias para que não ocorram fatos indesejados e que prejudiquem os demais usuários das localidades onde vai acontecer o manifesto.

A nota termina dizendo que a ação foi administrativa. “Desse modo, a Polícia Militar agiu adotando as medidas administrativas de sua competência para a adequada solução do caso em questão”.