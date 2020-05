Itapeva tem o 10º caso confirmado para Covid-19

BOLETIM Nº 48 – 30/04/2020 – quarta-feira (12h14)

O Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao COVID-19, após reunião com as equipes técnicas da Secretaria Municipal da Saúde, comunica que há 394 casos notificados de COVID-19 em nosso Município desde o início da pandemia. Sendo que:

87 casos suspeitos estáveis, em acompanhamento domiciliar;

02 casos CONFIRMADOS em acompanhamento domiciliar;

08 casos confirmados de alta por cura;

01 caso suspeito em acompanhamento hospitalar;

0 óbito suspeito;

08 óbitos notificados descartados (resultados negativos);

288 altas por cura (145 melhoras clínicas e 143 resultados negativos de exame). Com a chegada de resultados dos pacientes que tiveram alta este dado é acrescido nos casos descartados.

Observação: os casos descartados incluem-se nos casos suspeitos, de acordo com as normas de Vigilância Epidemiológica. O novo caso confirmado (10º) para Covid-19 tem idade abaixo de 60 anos e faz parte do mesmo círculo social do 9º paciente que testou positivo. Os 10 casos positivos são de 4 círculos sociais diferentes, sem relação entre eles.

1) Estatísticas e dados oficiais

O Comitê orienta à população e órgãos de imprensa que acompanhem os dados disponibilizados no “site” da Prefeitura Municipal de Itapeva e https://www.seade.gov.br/coronavirus/ , a fim de se evitar “fake news” (propagação de informações inverídicas).

2) Disponibilização de sanitários e lavatórios para a população que está na Zona Central da cidade – Pedido do Vereador Rodrigo Tassinari.

Considerando que os estabelecimentos comerciais da região central estão fechados; considerando as aglomerações na região central da cidade, em especial de pessoas nas filas da Caixa Econômica Federal que estão em busca de benefício social, o Comitê sugere a disponibilização das dependências da Casa da Cultura Cícero Marques (portão lateral). Tudo visando o bem-estar da população e dentro das normas sanitárias.

3) Organização das filas na Caixa Econômica Federal por parte da própria empresa. Pedido da Vereadora Wiliana Souza.

A vereadora solicitou que a municipalidade diligencie junto à agência bancária para que ela providencie sistema de “senhas” para as pessoas que estão aguardando na fila, haja vista que está gerando aglomerações.

O Comitê informa que irá reiterar junto à empresa o pedido feito anteriormente pelo Município.

Além dos membros do Comitê participou da reunião o vereador Edivaldo “Negão”.