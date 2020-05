Itapeva tem mais 2 casos positivos para Coronavírus

BOLETIM Nº 53 – 05/05/2020 – terça-feira (10h51)

O Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao COVID-19, após reunião com as equipes técnicas da Secretaria Municipal da Saúde, comunica que há 444 casos notificados de COVID-19 em nosso Município desde o início da pandemia. Sendo que:

108 casos suspeitos estáveis, em acompanhamento domiciliar;

03 casos CONFIRMADOS em acompanhamento domiciliar;

09 casos confirmados de alta por cura;

02 casos suspeitos em acompanhamento hospitalar;

01 caso confirmado (internado) em estado grave;

0 óbitos suspeitos;

08 óbitos notificados descartados (resultados negativos);

313 altas por cura (168 melhoras clínicas e 145 resultados negativos de exame). Com a chegada de resultados dos pacientes que tiveram alta este dado é acrescido nos casos descartados.

Observação: os casos descartados incluem-se nos casos suspeitos, de acordo com as normas de vigilância sanitária.

1) Aglomerações na Caixa Econômica Federal (CEF)

Em reunião realizada no dia 05/05/2020, às 11h31, o gerente da CEF informou que disponibilizará um funcionário para cada Município da região de Itapeva: Nova Campina, Taquarivaí, Ribeirão Branco, Buri e Itaberá. Tais funcionários farão cadastro e pagamento nas lotéricas de tais locais, já no próximo calendário.

Na presença dos membros do Legislativo o Chefe do Executivo mencionou que encaminhará projeto de lei, para que aquele Poder autorize a CEF a utilizar insumos, bens públicos e, em caráter excepcional, caso se faça necessário, servidores municipais para colaborar na tentativa de diminuir as filas nas agências – haja vista que as filas estão sendo formadas em decorrência do programa do Governo Federal de distribuição de renda para a população vulnerável neste momento da Covid-19.

Além dos membros do Comitê participaram da reunião a conselheira municipal de saúde Marlene Moraes Maciel, os vereadores Oziel Pires, Márcio Supervisor e Rodrigo Tassinari e o gerente da Caixa Econômica Federal.