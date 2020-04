Itapeva tem mais 1 caso positivo para Coronavírus

Paciente mora na zona rural do município e não tem histórico de viagem

BOLETIM Nº 38 – 20/04/2020 – segunda-feira (16h37)

O Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao COVID-19, após reunião com as equipes técnicas da Secretaria Municipal da Saúde, comunica que há 280 casos notificados de COVID-19 em nosso Município desde o início da pandemia. Sendo que:

• 59 casos suspeitos estáveis, em acompanhamento domiciliar;

• 01 caso suspeito internado (UTI);

• 07 casos CONFIRMADOS (04 em acompanhamento domiciliar e 03 altas médicas);

• 07 óbitos notificados descartados (resultados negativos);

• 206 altas (melhora clínica e resultados negativos de exame). Com a chegada de resultados dos pacientes que tiveram alta este dado é acrescido nos casos descartados.

Observação: os casos descartados incluem-se nos casos suspeitos, de acordo com as normas de vigilância sanitária.

1) Capacidade do Cemitério Municipal

O Comitê delibera em encaminhar à concessionária do cemitério municipal ofício solicitando as seguintes informações: capacidade atual, vagas disponíveis, capacidade de ampliação, em caráter emergencial, das vagas disponíveis e possibilidade de disponibilizar espaço para velórios coletivos.

2) Conscientização da população local

O Comitê delibera pela continuidade da estratégia de “carros de som” para levar informações à população local acerca dos riscos da covid-19.

3) Obrigatoriedade do uso de máscara em espaços públicos

O Comitê recomenda a edição de norma local obrigando o uso de máscaras em espaços públicos, haja vista a sinalização do Governo Estadual, na tarde do dia 20 de abril, pela abertura gradativa dos estabelecimentos comerciais. Contudo, a reabertura dependerá da adesão da população às normas sanitárias.

Além dos membros do Comitê participaram da reunião: Vereador Edivaldo Negão, Secretário Municipal de Agricultura Jeovane Valerio Chrischner, Secretária Municipal de Desenvolvimento Social Lucicléia de Siqueira Rodrigues Schreiner.