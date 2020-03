Itapeva tem 73 casos suspeitos de Covid-19; apenas 4 internados estáveis

BOLETIM Nº 11 – 26/03/2020 – quinta-feira (15h35)

O Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao COVID-19, após reunião com as equipes técnicas da Secretaria Municipal da Saúde, comunica que há 73 casos suspeitos de COVID-19 em nosso Município. Sendo que: há 67 casos estáveis, em acompanhamento domiciliar, 4 internados estáveis, 1 óbito do paciente que estava na UTI, porém, seu resultado para COVID-19 não fora confirmado e 1 caso descartado.

Deliberação diária:

1) Requerente Edimar Antonio Paes. Pedido: apoio a microempresários e empreendedores individuais.

O Comitê delibera em fomentar a “visibilidade” de pequenos empreendedores e microempresários que realizam entregas no domicílio, através de um espaço no “site” do Município, garantindo tratamento igualitário a todos que desejem aderir a tal espaço de visibilidade. Tal medida perdurará pelo período de emergência em decorrência do COVID-19.

2) Ofício nº 0319/2020 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Tema: pagamento de insalubridade aos profissionais que estão combatendo a pandemia.

O Comitê recomenda à Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos que aplique o percentual máximo de insalubridade aos profissionais que estão na “linha de frente” de combate à pandemia.

3) Abertura de agências bancárias e de outros estabelecimentos comerciais

A análise do comitê é diária, caso se faça necessário alterar algum ponto do decreto municipal, tal medida será adotada de acordo com critérios determinados pelas autoridades sanitárias. O Comitê com base nos dados e relatórios diários, em ocasião oportuna irá deliberar sobre a flexibilização ou não das normas já proferidas.

4) Operações e “blitz” nas entradas da cidade.

O Comitê delibera pela realização de atividades de orientação nas principais vias de acesso à cidade, com intuito de orientar e prevenir o contágio pelo Covid-19.