Itapeva tem 6 mortes e 152 casos suspeitos de Coronavirus

Itapeva tem 152 casos suspeitos de Covid-19

2 pessoas estão internadas em estado grave e 17 já tiveram alta.

O Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus, o Covid-19, se reúne diariamente para atualizar a situação de casos suspeitos e acompanhamentos no município de Itapeva. Até o momento, nenhum munícipe teve resultado positivo e somente 1 foi descartado para o vírus.

Hoje, dia 2 de abril, a cidade possui 152 casos suspeitos de Covid-19, sendo que destes, 126 estão em acompanhamento domiciliar, 2 internados em estado grave e 1 foi descartado. Além disso, registramos 6 óbitos, os quais ainda não tiveram o teste confirmado para Coronavírus e mais 17 pacientes com altas.

Ressalta-se que o caso descartado também deve ser incluído nos suspeitos, de acordo com as normas da Vigilância Sanitária.

O Comitê informa que a quarentena prevista no Decreto Municipal terá vigência até o dia 4 de abril. A partir do dia 5 de abril, o município adotará as normas estaduais de quarentena e abertura de estabelecimentos comerciais, até nova deliberação do Comitê Municipal, prevista para o dia 7 de abril.

Até a presente data, a situação financeira do município está sob controle, no entanto, todos aqueles que desejam colaborar em ações de combate a Covid-19 podem fazê-lo de forma voluntária e espontânea, por meio de donativos e trabalho voluntário.

O Comitê orienta todas as clínicas e atividades profissionais, consideradas atividades de saúde e assistenciais, que podem funcionar, desde que obedecidos os critérios estabelecidos pelas autoridades sanitárias

Além dos membros do Comitê estiveram presentes o presidente da Câmara Municipal de Itapeva e um vereador.