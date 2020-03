Itapeva também contará com manifestação no domingo

O próximo domingo (15), deve ser marcado por manifestações a favor do Governo Federal em diversas cidades do Brasil, entre elas, Itapeva.

De acordo com o Movimento Direita Itapeva, as manifestações deste domingo são para mostrar apoio ao presidente Jair Bolsonaro e as pautas apresentadas pelo governo.

Os organizadores da manifestação em Itapeva, Tamires de Paula e João Vincenzo, porta vozes do Direita Itapeva contam que o movimento está marcado para às 14h e a concentração deve acontecer na Praça de Eventos.