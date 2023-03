As fortes chuvas que atingiram Itapeva no final da tarde deste sábado (04) e madrugada de domingo (05), causaram danos em diversos pontos da cidade.

Os estragos começaram a ser contabilizados já no início da noite de sábado, onde algumas vilas foram atingidas por enchentes e parte do Centro acabou tendo as ruas danificadas pela força das águas. De acordo com a nota divulgada pelo prefeito de Itapeva, a quantidade excessiva de chuva causou estragos em diversos bairros: Avenida Mário Covas – que precisou ser interditada – Vila São Miguel, Parque Longa Vida, Vila Guarani, Avenida Vaticano e ruas adjacentes, entre outros.

Outro ponto que registrou transtornos por conta da chuva foi a Estrada Vicinal Luiz José Sguário que liga Itapeva a Nova Campina, onde a Defesa Civil precisou desinterditar a via que foi bloqueada por queda de árvore.



Equipes da prefeitura foram mobilizadas para ajudar no trabalho de retirada de entulhos deixados pelas enchentes.

O prefeito Mário Tassinari usou as redes sociais para comunicar sobre os trabalhos que estavam sendo realizados pela Defesa Civil, equipes da Secretaria de Administrações Regionais, Sec. de Transportes e Serviços Rurais, com apoio da Sabesp. Até o início da tarde deste domingo a Defesa Civil ainda estava contabilizando os estragos e os locais que precisam de atenção das autoridades.