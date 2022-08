No próximo domingo, dia 28, acontece a edição 2022 do Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o ENCCEJA.

O exame serve para aqueles que querem se certificar no Ensino Fundamental ou Médio e fizeram a inscrição, que aconteceu em maio.

A prova será apenas na Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva (FAIT), nos seguintes horários:

– Manhã: das 09h às 13h

– Tarde: das 15h30 às 20h30

Os portões são abertos uma hora antes do início das provas.

É obrigatório que o participante compareça com documento de identificação e caneta preta de material transparente.