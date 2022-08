Neste sábado (13), Itapeva estará presente no evento Fight Clube que será realizado em Avaré.

Dois atletas participarão do circuito, Luckas Torres e Jotape Oliveira da equipe CT Oliveira Muay Thai entrarão no octógono logo mais a noite para lutar por suas respectivas categorias.

Jotape falou que a expectativa para o evento é grande e que os dois atletas que estarão subindo no octógono se prepararam da melhor forma para buscar um resultado positivo no evento.

Boa sorte aos dois!