Os 64º Jogos Regionais retornam com tudo neste ano, após o período de pandemia, e chega a Itapeva, neste sábado (02), com jogos de futebol, que acontecem no Estádio Municipal do Jardim Maringá, das 9h às 15h, e com os jogos de vôlei, no Ginásio da CCE, das 13h às 16h. Passarão por Itapeva, durante as rodadas do dia p2 e do dia 10 de julho, atletas de 19 cidades da nossa região.

O objetivo da competição é favorecer o desenvolvimento da prática esportiva nos municípios do Estado de São Paulo e buscar os melhores atletas ou equipes em cada uma das Regiões Esportivas, contribuindo para o aprimoramento técnico das diversas modalidades em disputa.

Nesta quinta-feira (30), e equipe de Futsal de Itapeva, enfrenta a equipe de Campina do Monte Alegre, no Ginásio Airton Senna em Itapetininga, e, no sábado (02), enfrenta a equipe de Jundiaí, no Ginásio Ditinho Xavier, em Itú.