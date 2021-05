Itapeva segue o decreto estadual e continua na fase de transição com mais uma hora de permissão para o comércio funcionar

O Governo de SP prorrogou para o dia 23 de maio a fase de transição do Plano São Paulo para todo o Estado. A medida, que entra em vigor neste sábado (8), é resultado da redução gradual de indicadores de casos, internações e mortes por COVID-19.

A nova fase permite a extensão de mais uma hora no expediente de atendimento presencial, das 6h às 21h, e com limitação de 30% de capacidade em comércios e serviços não essenciais. O novo expediente poderá ser seguido por serviços como restaurantes e similares, salões de beleza, barbearias, academias, clubes e espaços culturais como cinemas, teatros e museus.

O toque de recolher permanece nos 645 municípios do Estado, agora das 21h às 5h. As celebrações religiosas também continuam autorizadas, desde que seguindo rigorosamente todos os protocolos de higiene e distanciamento social.

Apesar das reduções nos indicadores, não é momento para relaxar nos cuidados pessoais e cumprimento das medidas coletivas. Com a colaboração de toda a população venceremos o coronavírus!