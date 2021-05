Itapeva segue o decreto estadual e continua na fase de transição até o dia 31 de maio

O Governo de SP prorrogou para até o dia 31 de maio a fase de transição do Plano São Paulo para todo o Estado. Nesta fase é permitido o expediente de atendimento presencial, das 6h às 21h, e com limitação de 40% de capacidade em comércios e serviços não essenciais. O expediente poderá ser seguido por serviços como restaurantes e similares, salões de beleza, barbearias, academias, clubes e espaços culturais como cinemas, teatros e museus.

O toque de recolher permanece nos 645 municípios do Estado, também das 21h às 5h. As celebrações religiosas também continuam autorizadas, desde que seguindo rigorosamente todos os protocolos de higiene e distanciamento social.

Lembrando que não é momento para relaxar nos cuidados pessoais e cumprimento das medidas coletivas.

A partir de 1º de junho, o Governo de São Paulo vai iniciar uma nova fase de gestão da pandemia, com ampliação do horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais até às 22h.