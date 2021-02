Itapeva segue na Fase Laranja do Plano SP

As atividades consideradas não-essenciais podem trabalhar até 8 horas por dia, no máximo até às 20h.

Nesta sexta-feira, dia 5, o Governo do Estado realizou um novo pronunciamento para a reclassificação das regiões nas fases do Plano SP.

A região de Sorocaba, a qual Itapeva está inclusa, continua na Fase Laranja. Sendo assim, o funcionamento dos serviços não essenciais é limitado a até oito horas diárias, com atendimento presencial máximo de 40% da capacidade e encerramento às 20h. O consumo local em bares está totalmente proibido.

Atualmente, a venda de bebidas alcoólicas em lojas de conveniência só pode ocorrer entre 6h e 20h em todos os 645 municípios do Estado.

O principal critério para mudança de fase é a ocupação das UTIs Covid na região. Nesta sexta-feira, de acordo com a 21ª atualização do Plano SP, a região de Sorocaba está com 69,5% de ocupação nas UTIs, permanecendo então na Fase Laranja.

Veja quais as restrições para a Fase Laranja. Nesta etapa, podem funcionar:

I – Galerias e congêneres:

a) Capacidade limitada a 40%;

b) Horário reduzido (8 horas): após as 6h e antes das 20h;

c) praças de alimentação: funcionamento de acordo com a categoria do estabelecimento;

d) adoção dos protocolos geral e setorial específicos.

II – Comércio:

a) Capacidade limitada a 40%;

b) Horário reduzido (8 horas): após as 6h e antes das 20h;

c) adoção dos protocolos geral e setorial específicos.

III – Comércio varejista de mercadorias (lojas de conveniência):

a) venda de bebidas alcoólicas após as 6h e até as 20h;

b) adoção dos protocolos geral e setorial específicos.

IV – Serviços:

a) Capacidade limitada a 40% da capacidade;

b) Horário reduzido (8 horas): após as 6h e antes das 20h;

c) adoção dos protocolos geral e setorial específicos.

V – Restaurantes e similares:

a) Capacidade limitada a 40% da capacidade;

b) Horário reduzido (8 horas): após as 6h e antes das 20h;

c) Consumo local e atendimento exclusivo para clientes sentados;

d) venda de bebidas alcoólicas até as 20h;

e) adoção dos protocolos geral e setorial específicos.

VI – Salões de beleza e barbearias:

a) Capacidade limitada a 40%;

b) Horário reduzido (8 horas): após as 6h e antes das 20h;

c) adoção dos protocolos geral e setorial específicos.

VII – academias:

a) Capacidade limitada a 40% da capacidade;

b) Horário reduzido (8 horas): após as 6h e antes das 20h;

c) agendamento prévio e hora marcada;

d) permissão apenas de aulas práticas individuais, suspensas as aulas e práticas em grupo;

e) adoção dos protocolos geral e setorial específicos.

VIII – eventos, convenções e atividades culturais:

a) Capacidade limitada a 40% da capacidade;

b) Horário reduzido (8 horas): após as 6h e antes das 20h;

c) obrigatório controle de acesso, hora marcada e assentos marcados;

d) assentos e filas respeitando o distanciamento mínimo

e) proibição de eventos com público em pé;

f) adoção dos protocolos geral e setorial específicos.

Ficam vedados o funcionamento de atividades de qualquer natureza, inclusive privados, que geram aglomeração.

Ficam ressalvados que os serviços dispostos neste artigo, poderá realizar o serviço de entrega via “delivery” e “drive thru” na forma do Decreto Estadual n° 64.881/2020.

Dados da pandemia

Com os dados epidemiológicos semanais divulgados nesta sexta, a média estadual passou de 347,8 para 343,7 novos casos por 100 mil habitantes. A taxa de novas internações foi de 51,9 para 48,3 a cada 100 mil habitantes, e as mortes ficaram praticamente estáveis, em 7,0 por 100 mil habitantes.

A pressão sobre o sistema hospitalar diminuiu mais uma vez, mas ainda exige acompanhamento ininterrupto. A média estadual de ocupação de leitos de UTI por pacientes graves de COVID-19 caiu de 69,9% para 67,2%, com 20 vagas a cada 100 mil habitantes.

O resumo com as informações sobre a reclassificação do Plano São Paulo e os indicadores epidemiológicos e de capacidade hospitalar de cada região estão disponíveis no link: