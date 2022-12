No sábado, 17 de dezembro, aconteceu a grande final do Campeonato Estadual de Futebol feminino Sub 17 – “Prof. José Astolphi” realizado pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo em parceria com a Secretaria Municipal de Juventude, Esportes, Lazer e Eventos Especiais de Itapeva. Diretamente do Estádio Municipal, o primeiro jogo da manhã foi entre Franca X Itapeva, pela disputa do terceiro lugar, na qual se sagrou vencedora o time de Franca que fechou o placar em 3×1. Na sequência, a decisão foi entre São José dos Campos X Meninas em Campo, de São Paulo Capital. E pelo segundo ano consecutivo, as atletas de São José deixaram o campo como as grandes campeãs do Campeonato Estadual, na disputa emocionante que terminou em 2×1.