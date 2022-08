Na segunda-feira, 1°, presidindo a Santa Missa na Catedral de Sant’Ana, nosso amado 6° Bispo Diocesano, Dom Arnaldo Carvalheiro Neto, se despediu da Diocese de Itapeva.

Diversos padres da diocese, padres amigos de Dom Arnaldo, diácono Isalino, religiosos e religiosas, autoridades (entre elas o prefeito municipal Dr. Mario e sua esposa Dra. Eliana) e centenas de fiéis acompanharam as últimas palavras de Dom Arnaldo como bispo desta igreja particular.

Após a Santa Missa momentos de muita emoção com as palavras do Padre Ricardo de Itararé, representando os religiosos e religiosas da diocese; Padre Vilson da Catedral Sant’Ana, representando todo o clero; Dr. Mario Tassinari, prefeito de Itapeva, representando a sociedade civil. Ao fim a Cia Aparecida arrancou lágrimas de todos, principalmente do bispo, ao homenagea-lo com uma peça teatral resumindo seus 06 anos de ministério episcopal em Itapeva.

Dom Arnaldo iniciará sua missão em Jundiaí, sua nova diocese, no próximo dia 13/08. Por hora nossa diocese fica vacante (aguardando o Papa nomear um novo bispo). No dia 16/08 o Colégio dos Consultores se reunirá para eleger um administrador diocesano.

Dom Arnaldo, que Deus o abençoe nesta nova missão. Temos certeza que Jundiaí terá um excelente pastor. Obrigado por tudo que fez pela nossa diocese!

Todas as fotos deste momento inesquecível e emocionante você encontra em nosso Facebook.

Fotos: Pascom Catedral