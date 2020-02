Itapeva sagrou-se campeã no Torneio AABB Cup 2020, em Itararé

Competição aconteceu em homenagem ao atleta Gedinho, falecido em 2019

As equipes sub-14 e sub-17 de futebol society feminino da SEMJEL – Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, estiveram presentes na cidade de Itararé participando do Torneio AABB Cup 2020, em homenagem ao atleta Gedinho.

Gedson Beltrão dos Santos Corgosinho, carinhosamente conhecido como Gedinho, faleceu em 2019 no incêndio no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, no Rio de Janeiro.

As duas equipes de Itapeva, comandadas pelo professor Carlinhos, sagraram-se campeãs nas suas respectivas categorias, ambas vencendo os times de Itararé.