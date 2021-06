Itapeva retoma o Plano São Paulo a partir desta segunda-feira, dia 07 de junho

Conforme anunciado ontem, a Prefeitura de Itapeva irá retornar, a partir desta segunda-feira, dia 07 de junho, ao Plano São Paulo para a Covid-19 na íntegra, que atualmente está na fase de transição até o dia 13 de junho, tendo em vista que na última semana se fez necessário adotar medidas mais rigorosas que as estaduais.

Desta forma, o funcionamento do comércio e serviços é permitido das 6h às 21h e a capacidade máxima de pessoas nos estabelecimentos segue em 40%. O toque de recolher seguirá das 21h às 5h, sendo possível delivery até às 22h.

De acordo com o secretário da Saúde, Luiz Fernando Tassinari, todos os dias serão monitorados o avanço ou o retrocesso dos casos, sendo possível permanecer com o Plano São Paulo ou adotar novamente medidas mais severas. Por isso é importante a colaboração de todos neste momento, respeitando os protocolos do uso de máscara, limpeza das mãos e distanciamento.

“Voltamos ao Plano São Paulo para não prejudicarmos o comércio, porém, isso não significa que as pessoas podem aglomerar, fazer festas ou sair de casa sem necessidade. A fiscalização continuará efetiva como tem sido nos últimos dias com a realização de bloqueios e atendimento às denúncias com vistas a coibir atos ilícitos. Gostaria de agradecer a grande maioria da população e aos comerciantes, que respeitaram as regras impostas nesta semana”, contou o comentou Mario Tassinari.

FISCALIZAÇÃO

Nesta segunda-feira, o Executivo Municipal irá enviar à Câmara de Vereadores para a apreciação e aprovação um Projeto de Lei, por meio do qual a equipe de Fiscalização Municipal, poderá aplicar multa de R$ 200,00 a R$ 5.000,00, para quem descumprir às normas de enfrentamento à Covid-19 no município.

REGRAS DA FASE DE TRANSIÇÃO ATÉ 13 DE JUNHO:

Todos com até 40% da capacidade de ocupação do estabelecimento

Atividades comerciais – Atendimento presencial entre 6h e 21h

Atividades religiosas – Atividades presenciais individuais e coletivas das 6h às 21h

Restaurantes e similares – Consumo local entre 6h e 21h

Atividades culturais – Atendimento presencial entre 6h e 21h

Academias – Atendimento presencial entre 6h e 21h

Salão de beleza e barbearia – Atendimento presencial entre 6h e 21h

Toque de recolher: 21h às 5h

Teletrabalho para atividades administrativas não-essenciais

Escalonamento do horário de entrada e saída de atividades do comércio, serviços e indústrias

A PARTIR DE 14 JUNHO

Todos com até 60% da capacidade de ocupação do estabelecimento

Atividades comerciais – Atendimento presencial entre 6h e 22h

Atividades religiosas – Atividades presenciais individuais e coletivas

Restaurantes e similares – Consumo local entre 6h e 22h

Atividades culturais – Atendimento presencial entre 6h e 22h

Academias – Atendimento presencial entre 6h e 22h

Salão de beleza e barbearia – Atendimento presencial entre 6h e 22h

Toque de recolher: 22h às 5h

Teletrabalho para atividades administrativas não-essenciais

Escalonamento do horário de entrada e saída de atividades do comércio, serviços e indústrias.