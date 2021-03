Itapeva retoma a vacinação para trabalhadores da saúde contra a Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde está retomando o agendamento de profissionais que atuam na área da Saúde, com o intuito de tomar a vacina contra a Covid-19.

Serão vacinados os profissionais ativos: médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas, técnicos em laboratórios de análises clínicas, assistentes sociais, biomédicos, farmacêuticos, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos, dentistas, terapeutas ocupacionais, técnicos e auxiliares de saúde bucal, auxiliares em laboratórios de análises clínicas, técnico em radiologia. Também entram nesta etapa trabalhadores da saúde de apoio que trabalham nos serviços de saúde: clínicas (médicas, odontológicas, reabilitação), hospitais, ambulatórios, laboratórios, farmácias:

Recepcionistas, seguranças, trabalhadores da limpeza, cozinheiros e auxiliares, atendentes ou auxiliares de farmácias motoristas de ambulância, outros (administrativo, telefonista), funcionários do sistema funerário que tenham contato com cadáveres potencialmente contaminados (agente funerário e coveiro).

Inclui-se ainda aqueles profissionais que atuam em cuidados domiciliares como: cuidadores de idosos* (idoso cuidado a partir de 60 anos), doulas/parteiras.

Obs*: Os cuidadores de idosos são aquelas pessoas que se enquadram na “ocupação de cuidador que integra a Classificação Brasileira de Ocupações – CBO sob o código 5162”.

Obrigatório:

• Apresentar registro no conselho de classe;

• Comprovar que trabalha e reside em Itapeva-SP;

• Documento que comprove a vinculação ativa do trabalhador com serviço de saúde.

Obs. 1: Serão aceitos como documento de comprovação trabalho em um serviço de saúde em Itapeva: contrato de trabalho, ou Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), contrato de prestação de serviços, ou holerite.

OBS 2: Para a comprovação de residência em Itapeva, serão aceitos: contas de água, energia elétrica, telefone, correspondência bancária e serviços de internet e contrato de locação de imóvel, carnê de IPTU no nome da pessoa.

Não esquecer do CPF e Cartão SUS.

ATENÇÃO: portadores de doenças reumáticas imunomediadas; pacientes oncológicos, transplantados e demais pacientes imunossuprimidos; gestantes e lactantes devem apresentar carta do médico autorizando a vacinação e a vacina aplicada será a disponível no momento.

O agendamento não é a certeza de recebimento da dose, só receberão a vacina as pessoas que comprovarem as solicitações acima. O agendamento será realizado de acordo com a disponibilidade de doses.

Não serão realizados agendamentos pelo telefone da Secretaria da Saúde, nem presenciais.

SOMENTE PELOS TELEFONES DISPONIBILIZADOS, são eles: (15) 99692-1316 ou 99842-1526, das 9h às 16h.

Neste momento devido a disponibilidade de doses não serão realizados agendamentos aos profissionais de apoio de clínicas de estética, emagrecimento e exclusivas de pilates.

Novas informações serão disponibilizadas pelo site e redes sociais oficiais da Prefeitura de Itapeva.

Caso haja omissão de fato ou prestação de informações não verdadeiras o cidadão responderá civil e criminalmente.