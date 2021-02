Itapeva regride para a Fase Laranja com mais restrições

Bares não podem ter consumo no local e a proibição de festas de aniversário e casamentos segue vigente.

Na sexta-feira, dia 26, o governador do Estado de São Paulo regrediu de fase algumas regiões no Plano SP, como é o caso de Sorocaba, a qual inclui Itapeva, para a Fase Laranja, a partir de segunda-feira, dia 1° de março.

O município deve seguir a mudança de fase, porém, com algumas restrições a mais, já previstas no Decreto do dia 23 de fevereiro, que são:

As principais diferenças são para os bares, restaurantes e similares, os quais deverão seguir as seguintes condutas:

Restaurantes e similares:

a) Capacidade limitada a 30% da capacidade;

b) Horário reduzido (8 horas): após as 6h e antes das 20h;

c) Consumo local e atendimento exclusivo para clientes sentados;

d) venda de bebidas alcoólicas até às 20h;

e) Proibido colocarem mesas nas calçadas, marquises e espaços congêneres;

f) Após o horário limite de funcionamento destes estabelecimentos, fica proibida a venda de bebidas e congêneres com retirada no estabelecimento comercial. Permitindo-se apenas as entregas no domicílio do consumidor.

g) adoção dos protocolos geral e setorial específicos.

O consumo em BARES está PROIBIDO em qualquer horário.

Além disso, festas de aniversário, casamentos e afins seguem PROIBIDOS.

Os agentes municipais da fiscalização e da GCM devem dispersar aglomerações de pessoas, que violem as regras sanitárias de combate à Covid.

Por orientação das equipes de Vigilâncias, fica determinado que o período de isolamento dos pacientes suspeitos/confirmados por Covid será de 14 dias.

O sepultamento de pacientes suspeitos e confirmados de Covid devem se dar em local aberto, amplo e arejado e restrito aos familiares próximos. O horário limite de sepultamento para os demais casos de falecimento será de apenas 3 horas, devendo ser realizado o controle de acesso.

Confira abaixo as orientações para os demais setores considerados “não essenciais”:

Shopping, Galerias e congêneres:

a) Capacidade limitada a 40%;

b) Horário reduzido (8 horas): após as 6h e antes das 20h;

c) praças de alimentação: funcionamento de acordo com a categoria do estabelecimento;

d) adoção dos protocolos geral e setorial específicos.

Comércio:

a) Capacidade limitada a 40%;

b) Horário reduzido (8 horas): após as 6h e antes das 20h;

c) adoção dos protocolos geral e setorial específicos.

Comércio varejista de mercadorias (lojas de conveniência):

a) venda de bebidas alcoólicas após as 6h e até as 20h;

b) adoção dos protocolos geral e setorial específicos.

Serviços:

a) Capacidade limitada a 40% da capacidade;

b) Horário reduzido (8 horas): após as 6h e antes das 20h;

c) adoção dos protocolos geral e setorial específicos.

Salões de beleza e barbearias:

a) Capacidade limitada a 40%;

b) Horário reduzido (8 horas) após as 6h e antes das 20h;

c) adoção dos protocolos geral e setorial específicos.

Academias:

a) Capacidade limitada a 40% da capacidade;

b) Horário reduzido (8 horas): após as 6h e antes das 20h;

c) agendamento prévio e hora marcada;

d) permissão apenas de aulas práticas individuais, SUSPENSAS as aulas e práticas em grupo;

e) adoção dos protocolos geral e setorial específicos.