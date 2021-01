Itapeva regride à fase vermelha do Plano São Paulo

A região de Itapetininga (SP) vai regredir à fase vermelha, a mais restritiva do Plano São Paulo flexibilização econômica. Os motivos alegados pelo governo do estado são o aumento do número de casos de Covid-19 e a lotação de hospitais.

O anúncio foi feito nesta sexta-feira (22) pelo governador João Doria. O decreto será publicado no Diário Oficial de sábado (23) e a medida entrará em vigor na segunda-feira (25).

Na fase vermelha, apenas serviços considerados essenciais podem funcionar.

A região de Itapetininga faz parte do DRS de Sorocaba. Nela estão as cidades de Alambari, Angatuba, Boituva, Bom Sucesso de Itararé, Buri, Campina do Monte Alegre, Capão Bonito, Cerquilho, Cesário Lange, Guapiara, Guareí, Itaberá, Itapetininga, Itapeva, Itararé, Jumirim, Nova Campina, Pilar do Sul, Quadra, Ribeirão Branco, Ribeirão Grande, Riversul, São Miguel Arcanjo, Sarapuí, Tapiraí, Taquarivaí, Tatuí e Tietê.

ESCLARECENDO: O anúncio feito sobre a fase vermelha das 20h às 06h e aos finais de semana e feriado é válido para as regiões que estão na fase laranja do Estado, o que não é o caso de Itapeva (Região Sorocaba), que está na FASE VERMELHA, como informou o Estado em seu site oficial:

“O Governador João Doria anunciou novas restrições para conter o aumento de casos, internações e mortes em decorrência do coronavírus. A partir de segunda-feira (25), as regiões de Barretos, Bauru, Franca, Marília, Presidente Prudente, Sorocaba e Taubaté estarão na fase vermelha do Plano São Paulo, com fechamento de comércios e serviços não essenciais. As demais, incluindo a Grande São Paulo, ficarão na etapa laranja, mas com restrições da vermelha em dias úteis, após as 20h, e integralmente aos finais de semana e feriados”.

