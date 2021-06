Itapeva registrou dez óbitos positivos entre os dias 7 e 9 de junho

Boletim nº 365 – quarta-feira – 9 de junho de 2021.

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Saúde informa que desde o início da pandemia, Itapeva notificou 21.165 casos suspeitos do novo Coronavírus e deste total, 19.316 estão descartados ou foram curados. Nesta quarta-feira, dia 9 de junho, o município tem 1.535 casos em acompanhamento, entre suspeitos e confirmados de Covid-19.

302 munícipes positivos estão sendo tratados, sendo 53 internados e 249 em domicílio. 312 positivos foram a óbito.

1.188 suspeitos seguem acompanhados em domicílio e 45 estão internados. Todos os casos suspeitos aguardam resultados de exames ou alta médica por cura.

Hoje a Santa Casa possui 32 positivos e 8 suspeitos internados. 19 pacientes estão aguardando vaga via Cross. Na UPA estão 09 pacientes positivos e 4 suspeitos internados. No AME 12 pacientes positivos e 1 suspeito estão internados. No total 85 pessoas estão internadas.

Foram registrados 10 óbitos positivos, sendo todos mulheres de 41, 44, 57, 61, 47, 66, 43, 64, 69 e 56 anos. 10 óbitos suspeitos aguardam resultado do exame, sendo quatro mulheres de 56, 64, 66 e 69 anos e seis homens com 43, 61, 82, 86, 88 e 92 anos.

O boletim epidemiológico é atualizado de acordo com as normas de Vigilância Epidemiológica.